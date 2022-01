Naoual OUNNOUCHE

Compétences :



-Algorithmique.

-Environnement : Windows XP/ 7,linux(ubuntu)

-Java : JEE (Spring MVC,JSF ,Web Service(SOAP,Restful),IDE : Eclipse, Netbeans, Serveur : Tomcat7).

-Bases de données : SGBDR MySQL.

-WEB :HTML5,Java Script,Jquery,CSS3,Xml(DTD,Shéma,XSLT,XSL-FO).

-Conception :Merise,UML(Outils: PowerAMC).

-Gestion de projet :Conduite de projet informatique et qualité logiciel (Outils : GANTT, MS Project).

-Economie et gestion :Comptabilité générale et analytique.



