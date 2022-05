M'hamed AFOULKI

** Langages de Programmation : JAVA, Java EE, C, C++.

** Technologies web & mobile : Java EE (Hibernate, JPA, JSF, Primefaces, Spring, EJB 3, JAAS, Maven, Web Service), Cloud computing (DAAS, PAAS, Amzon Web Services), Android, jQuery Mobile, Sencha, Phonegap, HTML / HTML5, CSS / CSS3, JavaScript, XML, PHP 5, AJAX.

** Gestion et traitement des bases de données : SQL, PL/SQL, Oracle, MySQL, Microsoft Office Access.

** Serveurs d’application : Tomcat, GlassFish 3, Jboss 7, Appache (XAMP, WAMP SERVER).

** Conception : MERISE, UML.

** Outils de Conception: PowerAMC.

** Content Management System (CMS) : Wordpress.

** IDE : Eclipse, Code Blocks.

** Règles d’assurance de qualité logicielle : Sonar.

** Gestion et contrôle de version : Git.



