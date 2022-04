Samih EL BOUZIDI, Ingénieur d’État en informatique, option qualité logiciel(de l'ENSAO).



J'occupe actuellement le poste d'Ingénieur d'études et développement à Steria Medshore.



Principales missions sur le projet pour la Société Générale (depuis 01/09/2012) :



-Macro-chiffrage/Chiffrage et rédaction de devis des maintenances évolutives.

-Rédactions des spécifications techniques détaillées.

-Développements évolutifs et correctifs.

-Rédaction de plans de tests.

-Recette fonctionnelle.

-Relation Client/Fournisseur (Évolutions/Incidents/Changements).



-Mission Projet BIP (Base Informations Projets : Gestion comptable et financière des activités de la Société Générale)

* Durée : 01 Octobre 2013 -- > 15 Décembre 2013.

* Lieux : Nantes,France.

* Objet : Acquisition de compétences techniques et fonctionnelles dans le cadre de la transition France-Maroc.





à l'aide des outils : HP QC , HP PPM , HP Service Manager (JUMP!).



-Technologies :

JEE(JSF2, Struts1 2, JPA, EJB3), PLSQL, javascript, SHELL, Weblogic 11g



Mes compétences :

Junit

ZK Framework

Spring Framework

RichFaces

Hibernate

EJB3

Spring security

JAVA

UML

JSF

HP Quality Center

Android SDK

JEE

Spring

SQL

JSP

PL/SQL

Servlet

Business analyse

Incident and Problem Management

TMA

Clearcase

Struts 1.2

Oracle Database

Oracle reports