I'm a leader passionate about developing the right people at the right role to form successful teams.

I'm self starter engaged to achieve goals. My values drive my way of doing.

I'm so excited to learn new skills and to share it with my community.



Mes compétences :

Politique de rémunération

Gestion des carrières

Management d'équipes

GPEC

SIRH

Communication

GRH

Administration du personnel

Change management