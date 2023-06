Nassim BOUSSETI

DUT Science et Génie des Matériaux



-Etude et caractérisation des matériaux (métaux, polymères, céramiques, composites)

-Chimie (générale et des solutions)

-Conception (DAO, dessin et documentation technique, analyse technologique, conception de pièces et assemblage)

-Mise en œuvre (MEO des polymères, composites, découverte des techniques de MEO)

-Qualité (gestion de la qualité, contrôle non-destructif)

-Mathématiques

-Conduite de projet

-Résistance des matériaux

-Électromagnétisme

-Corrosion

-Soudage (TIG, MAG,Electrode Enrobée, Oxyacétylénique)



Mes compétences :

Autodesk® Simulation Moldflow

SolidWorks

CES EduPack

Essais mécaniques

Caractérisation des matériaux

Métallurgie

Matériaux composites

Contrôle qualité