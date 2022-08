Nassim SAHI

Passionné par les métiers de la sécurité, à travers mon parcours professionnel, j’ai pu développer une maîtrise des normes de sécurité et les techniques de prévention. Qu’il s’agisse de la sécurité des personnes, du matériel, de la gestion des risques ou du respect de l’environnement, je participe à la définition, à la mise en place et à l’animation de la politique de sécurité du site et des plans d'action en collaboration avec l'équipe d'encadrement du magasin.



Mes compétences :

QHSE

Normes de sécurité des ERP

Pack office Niveau avancé

Norme ISO 9001

Réglementation HSE

Document unique

Techniques de médiation

Notice technique de sécurité

Gestion des risques – Etudes de plans

Techniques de surveillance

Télésurveillance

Droit pénal

Norme ISO 14001

Réglementation sécurité incendie

Méthodes d'investigation