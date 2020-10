Natacha BRUNET

Titulaire d'un BTS M.U.C, j'ai d'abord travaillé dans une maroquinerie haut de gamme (Longchamp, Lancel, Michael Kors...). D'abord en tant que vendeuse, puis en tant que responsable de boutique. J'y ai acquis un relationnel auprès d'une clientèle de particuliers mais aussi auprès des fournisseurs (lors des réassorts avec les commerciaux). Cette expérience m'a permis de gérer une équipe et une boutique et donc de développer mes compétences d'organisation.



J'ai ensuite voulu me tourner vers une clientèle de professionnels et j'ai travaillé en tant que VRP chez IPC (commerciale en produits spécifiques). L'autonomie qu'exigeait ce métier m'a beaucoup plu et cela m'a donné l'expérience du "terrain". Le porte-à-porte et la prospection téléphonique ont renforcé ma ténacité dans le but d'atteindre tous les objectifs fixés.



Suite à cela, je me suis dirigée vers un emploi dans l'administratif afin de développer d'autres compétences. Mes 2 missions auprès de grands groupes ont accru mon perfectionnisme afin de parvenir aux résultats souhaités par le client. J'ai également accentué mon sens des priorités face aux nombreuses urgences (les prestations et le paiement des fournisseurs dépendaient de notre réactivité)





Puis en suivant j'ai intégré une agence immobilière en tant que conseillère en immobilier, poste où ma polyvalence administrative et commerciale a été mise à profit. Cela m'a amené à exploiter au mieux mon potentiel et à me dépasser chaque jour malgré les difficultés, tout en gardant l'esprit d'équipe nécessaire à la cohésion dans l'entreprise.



*Je suis désormais à la recherche d'un poste où ma polyvalence peut être mise à profit et sur lequel mes compétences sauront me rendre efficace. Un travail dynamique, motivant, avec du challenge.

- Un poste qui m'autorise une certaine autonomie dans l'organisation de mon travail et qui me laisse libre de prendre certaines initiatives (en accord avec les directives).

- Un poste où le contact et les échanges sont présents (avec les clients, les fournisseurs, ou les différents services de l'entreprise) et qui me donne la possibilité de suivre les actions mises en place.



*J'aime avoir la satisfaction du travail bien fait et c'est pourquoi je m'investis pleinement dans chaque mission : je veux être utile au sein de l'entreprise. Mes expériences et mes savoirs-faire me permettront d'être opérationnelle et de mener à bien les projets que vous me confierez.



Je suis prête à entreprendre des formations, si cela s'avère nécessaire, dans le but de toujours m'améliorer, être plus performante et acquérir de nouvelles connaissances.



J'aime beaucoup le bricolage et la décoration (fabrication de meubles à partir de palettes, aménagement intérieur, peinture). Je suis également tournée vers l'écologie, le bio...tout ce qui peut améliorer notre environnement et notre santé.



Le sport (Taekwondo-1er Dan, marche active, musculation) et la méditation m'apportent l'équilibre nécessaire pour relever toujours de nouveaux défis



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Commerce B2B

Prospection commerciale

Management

Organisation du travail

Autonomie

Microsoft Outlook

SAP