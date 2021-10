Natacha DELAFOY

Je suis diplômée du Master 2 "Études et Décisions Marketing" (2013) et de la Licence "Sciences de Gestion" (2009) de l'Institut des Sciences de l'Entreprise et du Management de l'Université Montpellier 1.



Après l'obtention en 2015 d'un concours externe de catégorie B, dans la fonction publique d'Etat, pour le Ministère de l'Intérieur, j'ai été affectée à la Préfecture du Gard à Nîmes, à la Direction des Ressources Humaines et des Moyens de l'Etat en tant que responsable formation.

En 2018, j'ai obtenu ma mutation à la Préfecture de l'Hérault, à Montpellier.



Entrepreneuse dans l'âme je suis également passionnée par le numérique, l'influence digitale et le monde des start-up.



Grande voyageuse depuis mon enfance, j'ai vécu et travaillé 2 ans en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Organisation

Hôtellerie

Webmarketing

Réseaux sociaux

Web 2.0