Natacha DÉTRÉ

Depuis 2015

Institut Superieur des Arts de Toulouse (isdaT).

PEA (Temps non complet) en methodologie de l'analyse et de l'écriture (3h hebdomadaire, année 1).

Mission « recherche » : élaboration d'un état des lieux de la recherche à l'isdaT (2016).

Coordination et comité de relecture de l'édition Global Tools 3.0. (Édition à venir 2022-2023).

2021-2022, remplacement : cours théorie de l'art « Images, arts et sociétés » (3ème année art, design et design graphique) et séminaire « Dispositifs de l'oeuvre, dispositif à l'oeuvre » (4ème et 5ème année design graphique).



2016 - 2021

École Supérieure d'Art et de Design des Pyrénées (Pau et Tarbes).

PEA (Temps plein) en théorie de l'art contemporain, des images et méthodologie (DNA Art et DNA Design graphique : années 1, 2 et 3 ; DNSEP Design graphique : années 4 et 5). Suivi des mémoires de DNSEP et des documents écris (DNA Art et Design graphique).



2018

Journée d'études "Dans l'espace des signes", ESAD Pyrénées, Ville de Lourdes.

18 janvier 2018, comité scientifique et d'organisation



2018 - 2019

Cycle de conférences en histoire de l'art, Pavillon blanc Centre d'art de Colomiers

Chefs d'oeuvres passés et appropriations contemporaines



2016 - 2019

Institut Supérieur Couleur Image Design (ISCID), Université Jean Jaurès, site de Montauban. Chargée de cours en L3 et M1, « Sociologie et photographie » (30h à l'année)





2015

Journée d'études RE-Emprunt, remix et rééditing dans les arts actuels,

co-organisation isdaT et LLA-CREATIS, 19 novembre 2015, Musée Les Abattoirs, Toulouse. Comité scientifique et d'organisation.



2013

Journée d'études « L'image empruntée, l'artiste comme éditeur »

Le 24 janvier aux Musée des Abattoirs, Co-organisation laboratoire LLA-CREATIS (Université Toulouse 2 Le Mirail) et l'isdaT.

Comité scientifique et d'organisation



2012-2013

Marenostrum, Toulouse

Commissaire d'exposition (Stéphane Giner, Chad Keveny, Marie-Johanna Cornu et Rémi Groussin)



2012

DAM, Université Toulouse le Mirail, Montauban

Chargée de cours en histoire de l'art, L3 « Techniques et pratiques rédactionnelles appliquées à l'édition. » (18h)

La Cuisine, Négrepelisse

Résidence de recherche avec documentation céline duval, conférence inaugurale de l'exposition « Le temps du feu », le 22 septembre à l'auditorium de la médiathèque de Nègrepelisse.



2009-2011

Colloque international, exposition et édition « Images et Mirages @ Nanosciences »,

CNRS - LISST/CERS, Université Toulouse 2 Le Mirail.

Chargée de production de l'exposition, gestion, organisation logistique du colloque et recherche de financements.

Octobre rose, expositions et parcours photographiques (Stéphane Giner, Colette Mazabrard, Yohann Gozard).

Chef de projet, commissaire d'exposition.



2009

Le Printemps de Septembre, festival d'art visuel à Toulouse.

Chargée de production artistique, responsable des projets vidéo sous la direction artistique de Christian Bernard.



2008

Musée d'Art Contemporain de Barcelone.

Assistante de production de l'exposition "El archivo universal, la condicíon del documento y la utopía fotográfica moderna" (Bartomeo Mari et Jorge Ribalta), recherche documentaire et dœuvres, correspondante pour les prêts en France.

Le LAAC, Dunkerque.

Co-commissaire de l'exposition 300000 km/s d'illusion, 16 février 18 mai (Véronique Boudier, David Claerbout, Benoit Plateus, Sigurdur Arni Sigurdsson et Patrick Tosani).

Recherche de mécénat.



2007-2008

Université du Littoral Côte d'Opale, Dunkerque

Cours d'initiation au logiciel Photoshop (20h), Master 2 Culture, création artistique et développement du territoire.



2007

Le Plateau / Frac Ile-de-France, Paris.

Assistante des commissaires de l'exposition Société Anonyme (François Piron, Thomas Boutoux et Natasa Petresin).

Coordination de l'équipe du Plateau, des artistes et des intervenants divers.

Chargée de production du film du collectif d'artistes russes Chto Delat.

Création d'outils de valorisation l'exposition Société Anonyme

Espace le Carré, Lille.

Co-commissaire de l'exposition "Dizzinness is dizzinness" avec Grégory Grincourt, Emmanuel Adelmant et Éric Rigollaud.

Recherche de partenaires publics et privés.



2002 à 2006

artconnexion, agence de production et de médiation en art contemporain, Lille.

Assistante de production sur les expositions et les projets "Nouveaux commanditaires" de la Fondation de France.

Responsable de la régie et de l'organisation des montages / démontages d'expositions.

Suivi administratif et gestion de la vie associative.

Chargée des relations avec le public et création des outils de médiation.

Création des outils de communications, rédaction, diffusion presse et web.



2000 - 2002

Le Fresnoy, studio national d'art contemporain, Tourcoing.

Assistante chargée des expositions et chargée des publics et de la médiation : création et mise en oeuvre des ateliers de pratiques artistiques pour les expositions : "Le Cadeau", Jochen Gerz ; "Len Lye", Jean-Michel Bouhours ; "Fables du lieu", Georges Didi-Huberman ; "C'est pas du cinéma", Michel Nuridsany.