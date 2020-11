Laetitia DETRE

Après quelques années en tant qu’assistante d’agence/chargée de recrutement, j’ai évolué sur un

poste de chargée d’Affaires en décembre 2010 à JOBINPACT.

Mon rôle est de trouver des solutions et de répondre aux besoins des entreprises en matière de recrutement (intérim ou CDD/CDI).

JOBINPACT est une agence locale et de proximité. Nous sommes généralistes, de ce fait, vous pouvez nous confier tous vos recrutements.

Si vous voulez plus de renseignements : je serais disponible pour vous rencontrez et vous présenter l'agence!!













Mes compétences :

Organisée

Rigueur

Relationnel

Gestion des intérimaires

Conseil en recrutement