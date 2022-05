Pierre-Edouard MORIN

Actilam, société spécialisée dans le travail des métaux, notamment dans la coutellerie et l'art de la table.

1 600 K euros CA - 14 salariés.



La société est dotée d'un parc de machines performant lui permettant d'assurer une production 100 % Made in France tout en assurant une politique de prix maîtrisés.



Je suis en charge du développement produit et du marketing.

La gestion des grands compte ainsi que le développement commercial constituent également mes missions prioritaire.



Mes compétences :

Relation presse

Mix marketing

Vente

Développement commercial

Développement produit

Sourcing

Gestion

Communication