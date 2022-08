Natacha LEFÈVRE

Graphiste touche-à-tout, je travaille depuis plus de dix ans dans des secteurs et pour des clients très variés (imprimeries, édition, musiciens, artisans, avocats, événementiel, etc.) aussi bien comme salariée que comme graphiste indépendante.



Au fil des années, je me suis formée dans de nombreux domaines : print, webdesign, illustration, montage vidéo, photographie…



Depuis peu, je suis une formation aux Gobelins de Paris afin d'orienter mes compétences vers le secteur du jeu vidéo.



Mes compétences :

Graphisme 2D : Photoshop, Illustrator, InDesign

Illustration : crayon, fusain, aquarelle, etc.

Webdesign : Flash, Adobe Muse, HTML, Actionscript

Photographie

Montage vidéo : Premiere Pro, Final Cut Pro