Natacha PIET

Depuis 2012 j ai intégré Le Groupe ADEQUAT, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI. Présent sur tout le territoire national avec un réseau de plus de 110 agences. Fort de ses 25 ans d'expérience, le groupe offre une prestation RH globale et de proximité, dans tous les secteurs et tous les métiers. Plus de 10 000 candidats sont en poste chaque jour grâce à l'accompagnement et au savoir-faire de 400 recruteurs spécialisés.

Un groupe avec des valeurs fortes : Respect des Individus - La satisfaction Client - Le respect de la Légalité



L agence ADEQUAT situé 9 place de la République - 85600 MONTAIGU est à votre disposition pour vos recherches d'emploi ainsi que pour vos recherches de profils en intérim / CDD ou CDI



N hésitez pas à nous contactez, nous serons ravis de collaborer avec vous.





Mes compétences :

Management d'équipe

Paie

Conduite de projet

Gestion budget

Gestion administrative

Recrutement