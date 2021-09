Natalie PERON

Expérimentée et confirmée, mon esprit critique et ma connaissance des rouages complexes des organisations, me permettent de garantir le succès de vos projets.

Ma vision est confortée, par mes multiples expériences, de la nécessité pour votre organisation, d'aborder votre transformation, en plaçant la stratégie de votre SI et vos méthodes de management, au plus près du métier.

La modélisation des procédures est un outil efficace, et permet, un audit des procédures et une veille active quant aux solutions.

Mon expertise sur l'accompagnement au changement, l'adhésion de toutes et tous, une gestion documentaire efficace, me permettent d'exercer mon esprit d'équipes, et sont sources d'émulation, et de challenges.

Certifiée en maîtrise de la qualité de projet Web, j'ai une gout affirmé quant aux projets innovants.

Modéliser, optimiser et innover sont les leviers de l'optimisation de sa gouvernance, et vise à une amélioration continue.