Nath STUTTGEN-PREL

Conseil en éco-construction:

projet d’habitation écologique, intégrant des matériaux sains. Dans le cadre de réhabilitations, d’habitats anciens et de constructions neuves



• réfléchir ensemble à tous les aspects de votre projet. Expliquer, dialoguer, échanger dans l’acte de réhabiliter ou construire un habitat sain

• Expertise du terrain, ou du bâtis existant

• Etude physiologique de l’implantation (Rose des vent, courbe solaire,géobiologie)

chromobiologie - Le métier de chromobiologue : C'est l'étude de l'impact de la couleur sur la physiologie humaine, l'étude de l'environnement du bâtiment par le biais de la couleur et de l'éclairage (la chromobiologie).

Notre spécificité est de traiter les locaux d'activité : école, médiathèque, piscine, divers locaux communaux, etc. Mais aussi du particulier, afin de créer une symbiose entre le lieu, l'activité et les individus y séjournant.

Nous intervenons aussi bien à la création d'un projet qu'en réhabilitation d'un site.

Notre approche scientifique permet de réaliser un écosystème intégrant le biotope humain dans un environnement harmonieux et esthétique, valorisant le bâtiment et permettant à l'individu de développer le meilleur de ses capacités suivant l'affectation du local.



Créer des lieux adaptés à chaque activité.

Ressentir et étudier l'environnement physiologique ou psychologique du bâtiment. Dans ce dessin, nous essaierons d'appréhender l'humain d'une manière un peu différente et surtout son lieu de vie, son cocon, sa protection. Notre préoccupation première sera son bien être,

C'est un métier humaniste artistique et créatif.une recherche socioculturelle architecturale et sensitive d'un lieu, appliquer un traitement adapté du bâtiment par le biais de la couleur ainsi que de l'éclairage.

Le bâtiment est à l'image du corps humain. Nous le traiterons comme tel, étudier la relation humain/habitat, humain /lieu de travail, humain/lieu de détente. Le but est de réaliser un écosystème qui puisse intégrer le biotope humain dans un environnement harmonieux et sain.

Il faut concevoir un jeu biophysiologique et esthétique entre éclairage naturel et artificiel.

réalisation en cours

Réhabilitation complète d'une maison à colombages et pierres de tailles du XIII éme siècle située dans le cœur historique de FIGEAC (46). aménagement du soleilho piece architecturale à l'inventaire des monuments historiques. Pour remédier aux dégâts engendrés par l'apport de modifications diverses de ces dernières années, de matériaux inadaptés pour ce type de construction nous l'avons entièrement décapé et restaurer afin de retrouver l'enveloppe d'origine et d'engager une réhabilitation pérenne respectueuse du bâti ancien et des occupants. La chaux, la pierre et les bois de pays y occupent désormais une place prépondérante. Les menuiseries intérieures et extérieures sont réalisées dans la tradition Figeacoise, les enduits chaux, torchis,pierres de tailles sont également réalisés traditionnellement dans le respect et l’harmonie des villes médiévales. Finalement cette bâtisse offre désormais tout le confort que l'on attend d'une habitation contemporaine dans un esprit de restauration raisonnée et respectueuse du patrimoine.

une étude coloristique et chromobiologique à été réalisé.



Mes compétences :

Ergonomie

Écologie

Bien être

Formation

Conseil

Architecture d'intérieur

Eclairage

Chromobiologie

Couleurs et Matières