Stephan GIUDICELLI

Constitution d'une holding afin de rassembler plusieurs entreprises de travaux dans le BTP.

Optimisation des coûts d'entreprises par la mutualisations et négociation via l'effet groupe.

Augmentation de la marge nette par l'analyse de ça structure et la mise en place de procédé adéquat.



Juin 2003 chargé d'affaires au groupe SNEF, Septembre 2005 responsable d'activité,septembre 2009 chef de projet lots techniques, Maîtrise d'oeuvre second œuvre en charge du suivie de la construction et rénovation des bâtiments du Groupe. Prise en charge et gestion des travaux du patrimoine immobilier du Groupe



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Aéraulique

Fluid mecanics

Plomberie sanitaire et vrd

Automatisme électricité électronique système

Second oeuvre

Chaufferie et mini chaufferie

Électricité

persévérant

Dynamique

Management

Visionnaires

Créateur d'entreprises