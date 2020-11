Nathalie ALAZARD

Aujourd'hui coordonnatrice de parcours d'insertion professionnelle au département des Yvelines, j'ai pour mission l'accompagnement des bénéficiaires du RSA vers le retour à l'emploi en proposant un accompagnement individuel et en coordonnant des actions financées dans le cadre d'appels à projet.

Formée au cabinet PROGRESS à Toulouse, j'ai suivi la formation des professionnels de l'accompagnement vers l'emploi quelques années après l'obtention d'un master en sociologie appliquée à la gestion locale, dans l'étude et la conduite de projet. En tant que sociologue, j'ai donc travaillé au sein du secteur associatif en tant que chargée d'animation/chargée d'études en développement local durant deux ans. J'ai ainsi développé une double compétence en méthodologie de projet et en évaluation dans le domaine de l’exclusion sociale et de l’emploi/formation. C'est une première expérience au sein de l'association l'ADEFA (promotion des métiers de l'agriculture) qui m'a convaincue de poursuivre dans le secteur de l'emploi/formation,



En tant que formatrice et conseillère en insertion professionnelle, j'ai donc ensuite travaillé au sein d'Inéopole formation à Brens dans le Tarn où j'ai coordonné et animé le dispositif "Ambition Apprenti" ainsi que les ateliers recherche d'entreprises. Je suis également intervenue auprès des élèves inscrits au diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale sur la méthodologie de recherche du mémoire et sur la communication professionnelle. Et enfin, j'ai aussi travaillé pour le centre de formation YMCA de Colomiers sur des dispositifs POI et DTPI.



Par choix, j’ai consacré du temps à faire des expériences à l’étranger : Asie du sud-est, Amérique du sud et en Europe de l’est et à parcourir la France en travaillant en saison (agriculture, viticulture, vente et en hôtellerie-restauration).

Curieuse, créative et dotées de qualités relationnelles, je pense que le réseau viadéo est utile pour tous et pour notre métier. Donc je vous dis "Au plaisir de vous rencontrer et de travailler ensemble..."



Mes compétences :

Microsoft Office et SPAD logiciel de traitement st

Études qualitatives

Animation de réunions

Études quantitatives

Animation d'ateliers

Conduite de projet