Nathalie BEAUMONT ( )

Préparatrice en Pharmacie diplômée depuis 1991,dynamique , compétente , polyvalente , efficace et rigoureuse ,tels sont mes qualités alliées à une facilité d 'adaptation qui me permettent de mener à bien mon activité professionnelle reconnue.

L 'expérience acquise me permettra d 'apporter à votre structure une collaboration fructueuse.

Je me suis tres investit lors du transfert des prescriptions papiers a la prescription nominative informatisée ,j ai participée de façon tres active au controle des prescriptions pour la securisation du circuit du medicament ,cela dans un service de court sejour pendant 7 mois . A ce jour je travaille sur plusieurs services ,un long sejour gériatrie,une unité de médecine ,une unité Alzheimer , psychatrie ,Hdj ,et Hdjssr .

Je pratique que de la dispensation nominative avec gestion des molecules à risques et leurs contrôles

Gestion des commandes,des stocks ,périmés,inventaire ,inventaire tournant

Gestion des conditionnements multi doses ,ses contrôles et statistiques,

Participation au procedure

Membre de la commission des soins infirmiers.

Préparation de listing : Dms,hygiene,pansements,materiels,solutes.

En tant que tuteur en entreprise je forme au quotidien de futur préparateur en pharmacie .

Je suis membre du jury à la maison d examen de Créteil.

Mes objectifs seraient d évoluer en milieu hospitalier comme faisant fonction de cadre ou d enseigner dans un centre de formation car j ai également un contact facile avec les jeunes .



Mes compétences :

Microsoft Office

Merchandising