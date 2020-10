Nathalie BERTRAND

Mars 2013 à aujourd'hui : Assistante administrative

ARIP Normande (Association Régionale Interprofessionnelle Porcine)



Octobre 2009 à Juillet 2010: Assistante de gestion (stagiaire)

Cap -VRF – Hérouville-St-Clair (14)

• Enregistrement des factures fournisseurs/clients, rapprochement bancaire

• Déclaration de T.V.A., gestion des stocks

• Réalisation de l’analyse financière de la société (Bilan fonctionnel, S.I.G., C.A.F.)

• Réalisation de plaquettes publicitaires



Mars 1998 à Juin 2009: Assistante de direction du Groupe SiP (System in Package) / Centre de Conception ASIC (Application Specific Integrated Circuit)

NXP SEMICONDUCTORS - PHILIPS SEMICONDUCTEURS - Caen (14).

PHILIPS SEMICONDUCTEURS - Suresnes (92).

Support au Responsable et de son équipe de 36 ingénieurs

• Gestion de l’agenda du responsable et de son équipe (réunions, formations, déplacements…)

• Commandes, achats de fournitures et matériels pour les besoins du département

• Actualisation des dossiers techniques du département et de la base de données, relative aux projets

• Réalisation d’audits internes des procédures ISO 9001

• Suivi du budget et renouvellement des contrats de sous-traitance



Juillet 1997 - Décembre 1997: Assistante logistique

AVNET EMG France (distributeur de composants électroniques) Châtillon (92).

• Réapprovisionnement du stock des composants Philips

• Relations fournisseur, développement des échanges entre filiales européennes

• Gestion, suivi des retours et des contentieux



Mai 1997 - Novembre 1996: Assistante commerciale

EVIAN VOLVIC DIFFUSION (Groupe Danone) - Bourg-la-Reine (92).

• Gestion d’un portefeuille de clients de la région Bourgogne, Franche-Comté

• Contrôle, suivi du budget promotionnel de 2 équipes ommerciales (Franche-Comté et Paris)

• Suivi des litiges économiques (facturation, détérioration de marchandises)



Octobre 1996: Conseillère en assurance

EUROFIL - Rueil-Malmaison (92).