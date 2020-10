Nathalie BOIVIN

Infirmière Coordinatrice expérimentée

J'assure l'administration et le management de services de la sphère du handicap et de la gérontologie .

J' accompagne la personne et son entourage dans leur parcours médico-social, dans le respect du droit des usagers et du champ d'intervention de chaque acteur de santé.

Je suis médiatrice, créatrice de liens.

Je m'inscris dans des projets novateurs en matière de coordination gérontologique.



Mes compétences :

Médico-social

Handicap Gérontologie

Projets novateurs

Alzheimer

MAIA

SSIAD

Management d'équipe soignante