Nathalie BONGRAND

Je suis Assistante Administrative à Domicile. Mes missions peuvent être effectuées, pour des Artisans, des Entrepreneurs, Pme et Taxi.

Je mets mes compétences aux services des personnes qui en ont besoin.

Je gère toutes tâches administratives :

- Assistance de Gestion : Suivi de trésorerie, Comptabilité, Suivi de Gestion,

- Assistance Commerciale et administrative : Saisie de fichiers, Suivi clients, Devis, Factures, Tri, Classement

- Secrétariat



N'hésitez pas à me contacter, pour des renseignements et/ou devis....