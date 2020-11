Nathalie BOUNAN

Généraliste et manager opérationnel en Ressources Humaines, j'ai acquis une expérience professionnelle de plus de 15 ans dans des structures variées, dans le secteur de la santé puis dans l'industrie.



Je suis intéressée par un poste opérationnel en région parisienne sur une fonction complète en RH.



Dynamique, organisée, autonome, j'ai fait preuve dans mes missions d'esprit d'équipe, de capacités d'analyse et de sens du service client.



Mes compétences :

Développement des RH

Formation

Manager

Manager RH

Recrutement

Relations sociales

Ressources humaines