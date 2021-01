Nathalie BRISSET (BRISSET)

Je recherche actuellement un poste, soit en tant quAssistante Administrative, soit Assistante RH, car jai cette faculté de porter deux casquettes, de par mes expériences passées, que je vous laisse le soin de découvrir à la lecture de mon CV.



Cette nouvelle année souvre pour moi sur de nouvelles expériences, de nouvelles ambitions et, avec toujours autant de motivation.



Mon plus grand souhait, est de bâtir une relation de confiance avec une entreprise. Une relation qui nous fera grandir, apprendre et entreprendre ensemble.