Nathalie COGNET

Partenaires R&D de sociétés industrielles, nous recherchons actuellement :



Pilote étude et développement équipements intérieurs automobile ;

Pilotes études validation intégration EE

Ingénieur R&D Machines Tournantes



Nous recherchons de façon récurrente :



- des ingénieurs conception mécanique maîtrisant l'anglais, Catia V5, la cotation ISO, connaissant l'AMDEC et ayant une expérience en conception de produits industriels et en pilotage d'études



- des dessinateurs projeteurs maîtrisant Catia V5, l'anglais et ayant une expérience équipements intérieurs et/ou extérieurs ou compartiment moteur,



- Consultants informatique : Cybersécurité, logiciels embarqués, Big Data



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Comptabilité gestion