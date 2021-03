Bienvenue sur mon profil :)



Passionnée par les relations humaines, mon métier me permet d'apprendre tous les jours et d'être sans cesse en quête de nouvelles découvertes dans ce monde qui file à toute allure.



Mes compétences :

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Qualités rédactionnelles

Sens du contact et de l'écoute

Calme et organisée

Travail en équipe et partage des idées

Qualités humaines et sympathie

Prise d'initiatives et force de propositions