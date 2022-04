Arnoul DYEVRE

Quelques exemples représentatifs de travaux réalisés



* Conduite du changement *

Restauration collective

•Instaurer une meilleure collaboration pour améliorer les résultats

•Accompagnement de managers de Cuisines centrales dans la préparation et la tenue de réunions collaboratives.



Nettoyage industriel

•Améliorer la marge par la transformation des méthodes managériales

•Accompagnement du Directeur Général Opérationnel et de son équipe opérationnelle de 19 personnes. Pilotage de l’avancée du projet et reporting des résultats.



Produits pour le bâtiment

•Re définir les indicateurs de performance des unités de production

•Identification des pistes d’amélioration de la productivité avec des groupes de travail regroupant jusqu’à 6 niveaux hiérarchiques.



Maintenance de station service

•Assurer une prise en main rapide de nouvelles méthodes de travail

•Mise en place d’un programme de formation pour des techniciens de maintenance. Encadrement d’une équipe de 9 formateurs déployée sur le territoire.



Matériel de camping

•Optimiser les besoins en espace de stockage

•Coordination d’un groupe de travail de 5 personnes visant à réactualiser les besoins et capacités des zones d’approvisionnement et d’expédition.



Restauration rapide

•Repenser l’organisation des restaurants pour remettre à niveau la qualité

•Formation et coordination d’une équipe de 7 personnes déployées sur 240 restaurants.



* Stratégie *

Opérateur de diffusion

•Identification et catégorisation des pistes de développement porteuses de valeur et confrontation des résultats avec le plan stratégique existant.



Transports ferroviaires

•Evaluation du potentiel de revenus accessibles sur le Wifi en gare.



Opérateur télécoms

•Analyse du portefeuille produit: taille et potentiel marché, trend de croissance, réalisation des business plans des pistes de développement identifiées.



* Marketing *

Fournisseur d’accès internet

•Analyse de l'activité, et recommandations sur le potentiel d’évolution du canal de vente directe.



Opérateur télécoms fixe

•Etude de diagnostic et recommandations des flux d'encaissements des agences physiques.



Editeur de logiciels

•Quantification du marché des services ASP bureautiques en France et orientations pour le positionnement et la politique tarifaire.



Opérateur télécoms mobile

•Modélisation d’un outil de reporting pour le roaming GPRS entre les filiales européennes.



Mes compétences :

STRATEGIE DIGITALE + PLANNING + DESIGN + EXPE

Conduite du changement Humain

Business plan

Management d'équipe

Management de projet

Conseil en organisation

Management

Encadrement

Performance

Digital

Accompagnement

Organisation

Marketing

Communication

Assurance

Formation