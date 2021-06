Nathalie CRÉTOIS

Mon dynamisme professionnel est un véritable moteur pour développer mes compétences.

Ma formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine m'a permis de développer une expertise professionnelle de qualité dans la réalisation d'audits patrimoniaux, de mise en place de solutions en matière de gestion de patrimoine, d'épargne, de retraite et de transmission de patrimoine.

Ces nouvelles compétences exercées au sein de l'Union Financière de France sont valorisées par mon expérience professionnelle en qualité d'avocat et par la connaissance des besoins patrimoniaux des particuliers, de ceux des professions libérales et des dirigeants d'entreprise plus particulièrement.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Adaptabilité

Synthèse rédactionnelle

Conseil

Analyse juridique et financière