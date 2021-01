Nathalie DAUGUET

20 années d’expérience au sein d’Industries Pharmaceutiques m’ont permis une bonne connaissance de l’environnement de la santé, des relations commerciales, partenariales ainsi que du management dans un univers concurrentiel et réglementé.



Animée de valeurs fortes ainsi que de la culture de la qualité et du résultat j’ai réorienté depuis 2010 ma carrière vers le secteur Médico-Social et me spécialise en Services à Domicile- SSIAD, SAD, SPASAD,SAP.



Mes compétences :

Coaching individuel & coaching d'équipes

Ingéniérie et animation de formations

Management de projets

Projets d'établissements ou de services

Evaluations participatives

Management d'équipes

Industrie pharmaceutique

Valorisation des compétences

Management

Coaching

Formation