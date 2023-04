Nathalie DUBOIS

Je suis passionnée par l'industrie automobile et plus particulièrement par la logistique depuis maintenant 27ans.



Plus qu'un métier, c'est une activité que j'aime pratiquer avec toujours beaucoup plus de plaisir que de contraintes.

Entourée de personnes qui comme moi aiment, le travail d'équipe, le travail bien fait et le partage, je m'investie à 400% dans une entreprise.



J'espère pouvoir mettre à long terme dans une nouvelle entreprise mes compétences, ma personnalité et mes principes



Mes compétences :

Gestion des stocks

Ordonnancement

Gestion de la relation client

Organisation

Approvisionnement

SAP

Industrie automobile

Microsoft Excel

Microsoft Word