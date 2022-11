Nathalie DUREUIL

En poste depuis 11 ans chez SOGETRA, filiale du groupe Bolloré, je suis reponsable de l'Agence de Levallois Perret dédiée à la commission de transport maritime import / export tous axes.



Je suis rentrée dans le groupe Bolloré en 1988, en ayant eu la chance d'occuper différents postes voire même différents métiers : l'import / Export maritime, la logistique et la distribution pour des grands comptes, et le projet industriel.



Je suis de formation supérieure EST, sans oublier la formation SDV Junior promotion 97, école interne du Groupe pour ses cadres.



Je suis passionnée par mon métier, j'ai la chance de continuer à apprendre tous les jours, les domaines d'action en sont vastes : technicité du transport bien sûr, mais aussi douane, droit du transport, contrôle qualité, sécurité opérationnelle et sécurité des personnes, veille commerciale, management, statistiques... entre autres.



Mes compétences :

Responsable d'agence

Transport

Transport maritime