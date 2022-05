Vincent DABOUDET

Doté de bonnes qualités relationnelles et organisationnelles, j’ai à mon actif une forte expérience en matière de supply chain management dans la distribution de lunettes optiques et solaires dans un environnement international.



Dans mon poste actuel, je suis en charge de l’ensemble des processus logistiques, de la production à la livraison chez le client. Je mets tout en œuvre pour optimiser les transports et ma capacité d’anticipation sur les demandes et les besoins me permettent d’être force de propositions et d’améliorer les procédures.



Je suis également responsable de l’ensemble des processus achats, de la définition des besoins, l’analyse des coûts en passant par la sélection des fournisseurs, la négociation et la contractualisation. Rigoureux, créatif, dynamique et ayant le sens du service client et des résultats, je suis très à l’écoute de nos clients internes et externes. Je privilégie une communication de qualité qui me permet de m’adapter à tous types d’interlocuteurs.



Responsable du portefeuille des ventes, je détermine les prix de ventes afin d’assurer un taux de marge cohérent avec la politique de l’entreprise. J’analyse les ventes, leurs variations et engage des actions correctives lorsque cela s’avère nécessaire.



Je dirige une équipe de 15 personnes et j’ai pu développer une organisation efficace qui nous a permis de doubler notre chiffre d’affaires en 5 ans, en collaboration avec la force de vente. J’ai une grande expertise des réseaux GMS et distributeurs spécialisés acquise dans l’agroalimentaire en Angleterre puis dans le secteur de l’optique ces dernières années.



Très impliqué dans la gestion de projets, je suis tout à fait à même de proposer, défendre et mettre en place des solutions d’amélioration tout en gardant à l’esprit les performances et objectifs économiques de la société.



Mes compétences :

Achats

Anglais

AS 400

Gantt

GANTT Project

Gestion de projet

Logistique

Logistique transport

Management

Microsoft Project

Transport