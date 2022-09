Nathalie FALTRAUE

Diplômée en comptabilité et gestion, je travaille depuis une vingtaine d'année au sein de PME et de TPE.

Cela m'a permis d'acquérir une expertise sur les fonctions administratives et comptables de l'entreprise.



Mes domaines de compétences sont :

- La comptabilité générale et auxiliaire (saisie, pointage et lettrage des comptes), suivi des immobilisations, gestion des stocks et inventaire, écritures de cut-off, recouvrement de créances.

- La fiscalité : déclarations de TVA, C3S, IS, taxe d'apprentissage...

- La gestion : plan de trésorerie, tableaux de bord, budget prévisionnel annuel, SIG...

- Les ressources humaines : paie et déclarations sociales, documents relatifs à l'entrée / sortie du personnel, déclaration des arrêts maladie et accidents de travail, dossiers de formation...

- L'assistanat de direction : relations avec les partenaires de l'entreprise (banque, assurance, informatique, cabinets juridiques, cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes...), gestion de l'agenda, courriers divers.

- Le juridique : suivi des dossiers contentieux, veille fiscale et sociale, ...

- L'organisation : audit et mise en place de procédures administratives et comptables (choix des logiciels, paramétrage et test), rédaction des procédures.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Ressources humaines

Paie

Pack Office

Polyvalence

Comptabilité analytique

Gestion de trésorerie

Sage

Organisation

Assistanat de direction