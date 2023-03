Formée au dessin artistique, à l'architecture d'intérieur, la décoration



Domaine :



Art : Professeur de dessin à l'Atelier d'Art Graphique Nathalie Flichy.

Cours particuliers et/ou collectifs pour le loisir, les étudiants et la reconversion professionnelle. (à partir de 10/12 ans)

En stand :



D'après une conception déjà établie par un concepteur :



Tracé des plans et élévations pour présentation de dossier client (Suite Corel, compatible suite Adobe)

Images 3D (3DS Max)

Mise en forme des dossiers présentation client en PDF

Images 3D, tracés d'implantation, stratégie de circulation, croquis, planches mobilier et échantillons... tout ce qui contribue à la compréhension et à la mise en valeur d'un projet.



Plans de fabrication, en tant que technicien autonome

(Planches tapisserie, menuiserie, électricité, graphisme, situation... )



En Architecture d'intérieur



Relevés sur place

Tracé de l'existant

Etude du projet en collaboration avec le maître d'oeuvre

Tracés et images de synthèse du projet



Mon rôle est de m'adapter à chaque demande, chaque méthode de travail et de présentation.

La présentation des dossiers du concepteur peut être prise en charge, du rendu le plus technique au rendu le plus élaboré... perfectionnant jusqu'au résultat convenant le mieux.

Le suivi et demandes de modifications seront toujours pris compte pour des dossiers aboutis.



Mes compétences :

Aménagement d'intérieur

Image de synthèse

Infographiste

Dessin technique

Décoration

Technique