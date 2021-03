Nathalie GENESTE

Co-Responsable du parcours Ecotoxicologie et Chimie de l'Environnement (EXCE) co-portée par les masters mentions Chimie et "Toxicologie et Ecotoxicologie" à l'Université de Bordeaux:



------>>>>>>OUVERT en formation initiale et à l'alternance <<<<<<<<<---------

voir: https://www.u-bordeaux.fr/formation/2021/PRMA_29/toxicologie-et-eco-toxicologie



Co-responsable du parcours ERASMUS MUNDUS ECT+ : ouverture en septembre 2021, visiter notre site: http://www.ectplus.eu/



Co-responsable du parcours bidiplomant MOBBIDIQ entre le parcours EXCE du master mention Chimie / mention Toxicologie et écotoxicologie et la maîtrise Sciences de l'Eau avec mémoire à l'INRS de Québec.



Le parcours Ecotoxicologie et Chimie de l'Environnement vise à former des spécialistes en écotoxicologie, en chimie de lEnvironnement, en évaluation des risques aussi bien dans le domaine de la recherche fondamentale que dans des domaines plus appliqués.



La formation aborde les problématiques environnementales actuelles: impacts des activités humaines sur le fonctionnement des systèmes naturels, compréhension du vivant et de son fonctionnement en relation avec des contraintes environnementales, gestion des ressources naturelles, analyse et prévention des risques environnementaux (pollution de lair et des écosystèmes terrestres et aquatiques), gestion des sites et sols pollués dans une perspective de changement global.



La formation est résolument pluri- et interdisciplinaire, elle forme des étudiants ayant une double expertise en biologie et chimie.