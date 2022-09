Nathalie Gervais, Ostéopathe DO/EI à Châtenay-Malabry :



-Diplômée de l'Institut Supérieur d'Ostéopathie de Lyon,

-Détentrice du Titre d'Ostéopathe (Certifié RNCP1),

-Diplomée de l'Institut de Formation d'Ostéopathie et de Rééducation Equine et Canine (IFOREC Paris),

-Spécialisée en Ostéopathie Périnatale et Pédiatrique (Formation Osteonat 2016)

-Spécialisée en Ostéopathie du Sport (Formation Sport-Osteo Pro 2020)

- Membre dEuroPromosteo et du SFDO



Vous reçoit dans son cabinet d'Ostéopathie "Les Verts Coteaux" au :

422 avenue de la Division Leclerc 92290 Châtenay-Malabry.



Traitement du nourrisson, de l'enfant, de l'adulte (tant sédentaire que sportif), de la femme enceinte et de la personne âgée.



Horaires: - Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 20h

- Un Samedi matin sur 2 de 9h00 à 17h30



Consultations à domicile dans les villes limitrophes de Châtenay-Malabry.



www.votre-osteo.fr



Mes compétences :

Osteopathe, ostéopathe périnatale et pédiatrique, ostéopathe du sport, ostéopathe de la femme enceinte, ostéopathe de la personne âgée