David PRUNET

- Titre d'Ostéopathe (DO) - n° 69 00 0197 9

- Diplômé de l' Institut Supérieur d'Ostéopathie ISOstéo (Lyon-F) - 1996

- Certification Professionnelle du titre d'Ostéopathe au Niveau I

- DU d'Anatomie Appliquée à l'Examen Clinique et l'Imagerie Médicale (Paris V)

- Membre titulaire de la commission pour l'usage du titre d'ostéopathe à l'ARS Rhône-Alpes (Agence Régionale de Santé) depuis 2007

- Vice-Président du Syndicat Français des Ostéopathes (SFDO) de 2002 à 2010

- Enseignant et Formateur Clinique depuis 1999

- Coordinateur d'Enseignements - ISOstéo Lyon de 2010 à 2016

- Membre du Conseil Scientifique - ISOstéo Lyon de 2015 à 2020

- Président du Réseau des Diplômés d'ISOstéo Lyon de 2010 à 2015



Mes compétences :

Santé

Enseignement

Ostéopathie

Formateur

Imagerie médicale

Déontologie

Syndicat

Biomécanique

Sociologie

Éthique

Traumatologie

Coordination de projets

Echographie dynamique