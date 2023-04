Nathalie GROHAN (FESQUET)

Profil d'Agent d'Accueil



J'ai un profil rassurant et efficace dans des changements de situation ; afin de travailler au sein d'une équipe avec mes compétences de communication :

écrite, orale et mon écoute active.

Je souhaite consolider mes connaissances et mes compétences dans les métiers de l'accueil, suite à mon expérience à l'hôpital de Nyons où j'ai apprécié accueillir les familles et visiteurs des résidents EHPAD, surtout dans un contexte sanitaire difficile.

Je vous propose d'assurer un accueil téléphonique et transmission d'informations de qualité pour répondre aux attentes du poste.