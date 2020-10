Yann GROHAN

Bonjour,



Je suis actuellement cadre responsable de formation du diplôme TSSR et Formateur Bac+2 et Bac +4 en système et réseau à ENI école informatique suite à un diplôme d'administrateur Système et réseau de niveau II (bac+4).





Mes compétences :

DNS linux / windows

DHCP linux / windows

Active directory

TCP/IP

Routeur Cisco

Routage IP

Windows XP / Vista / Seven / 10

VMWare server

Hyper v

Nagios / centreon

VOIP / Xivo

Apache

NFS/NIS

Samba 3, 4

Iptables

PKI

Pare feu pfsense

Tunnel vpn / L2tp / Pptp / Ipsec

Exchange 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Server 2008, 2012, 2016, 2019

Dns / Bind 9

Esxi 5, 6

Red Hat / CentOS 7, 8

Linux

GLPI

Debian 10

Control-M