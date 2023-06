Nathalie HAMEL PASSEMART - P.P

En poste, cadre chargée de projet logistique/achats de septembre 2022 à fin Avril 2023 sur le Rhône où je suis domiciliée.

- DISPONIBLE POUR UNE NOUVELLE MISSION -



Nouvelle formation prévue en Lean Management avant l'été 2023, pour "un update de mes compétences" et être dans l'industrie 4.0 en distanciel et formation continue (hors temps de travail).

En cours HARVARDx : en droit du contrat (fondamentaux) de mai à juillet 2023 (1 soir /sem + WE).

En projet : novembre 2023 "l'X", une semaine présentiel.



Ma formation Management de Projets et d'équipe en 2020/2021 me permet d'appréhender toute nouvelle mission à venir.

Mes prétentions actuelles sont : 65 / 75 kE



Pour évoluer en Management de Projets et Conseils Stratégiques avec une ambition affichée salariale de 120-150 KE à 2025/2026 !



Une Légion d'Honneur à mon Actif et un Knight !



Vous pouvez me joindre à cette adresse email : nathaliehamel@free.fr ou par téléphone au 07 68 98 68 45.

Tous les "recruteurs" / "clients" rencontrés lors d'entretiens sont les bienvenus...