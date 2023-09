Nathalie JUDDE

Mes expériences professionnelles m'ont toutes apprises UNE chose, l'aide d'un tiers permet d'ouvrir la porte que l'on ne peut ouvrir seul(e) ; Elle permet de préciser la demande, d'aller à l'essentiel, d'obtenir une réponse et, but ultime, d'apporter parfois LA solution.

J'ai développé de nombreux partenariats dans des domaines et secteurs divers et variés (Commerce et représentation, Conseil, Accompagnement, Entrepreneuriat, secteur social, Administrations, Écrivain Public, Accès aux droits, Informatique, Santé, Prévention, Médiation, Recours Bancaire, Assurances, gestion de projets..., auprès de professionnels et particuliers.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mes compétences au profit du plus grand nombre et développer un ou des réseaux complémentaires afin d'être PLUS FORTS ENSEMBLE.



Mes compétences :

Animation

Coordination

Conseil

Formation

Service client

Coaching

Pilotage d'activité

Rédaction technique

Relecture / corrections

Relationnel

Rédaction de contenus web

Conception-rédaction