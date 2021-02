Nathalie JULIE (GAUDELET)

10 ans d'expérience dans l'édition (secteurs pratique, professionnel, formation, parascolaire...)



Je m'adapte à vos besoins et vous propose la prise en charge complète ou partielle de vos projets éditoriaux.



Montage du projet :

- benchmarking ;

- cahier des charges, chartes éditoriale et graphique ;

- brief maquette et suivi de création jusquà la validation ;

- brief et accompagnement des auteurs dans la préparation du manuscrit.



Suivi éditorial complet ou partiel :

- relecture critique, préparation de copie, réécriture, correction ;

- suivi de la composition jusqu'au BAT, relecture des épreuves et intégration des corrections auteurs.



Utilisation doutils numériques et exploitation multisupport des contenus :

- édition sous plateforme web ;

- structuration XML.



Gestion de liconographie :

- recherches iconographiques, contrôle et/ou gestion des autorisations de reproduction ;

- brief illustrateur, retour et validation des créations.



Mise en valeur des contenus et communication :

- rédaction de quatrième de couverture, de document destiné à la diffusion (argumentaire, présentation PowerPoint) ;

- référencement des ouvrages.



Devis sur demande