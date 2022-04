Broquet PHILIPPE

A l’âge de 17 ans, sans aucun diplôme, sans famille sur qui compter, dégouté du système scolaire, j’ai décidé seul de me prendre en main :

L’armée (engagement de 3 ans) m’a permis d’apprendre à être autonome, puis 14 ans de restauration sur terre et sur mer m’ont appris à communiquer, à vendre, mais surtout à me faire plaisir et à réfléchir sur les bonnes pratiques de vie, en essayant de vivre le plus souvent possible dans le moment présent. Ce concept ne date pas d'hier et fut appliqué à plusieurs époques : les Grecs (Épicure), Bouddha il y a 2600 ans, et plus récemment les thérapies cognitives de Gestalts, et Eckart Tolle. On peut voir cette pratique comme une philosophie et en débattre pendant des heures mais selon moi c’est simplement être



Entouré de professionnels passionnés et de vrais amis, ces deux métiers m’ont fait apprécier les rapports humains, la gentillesse, l’entraide, l’amour du travail bien fait.

Passionné de photos, sportif, je passais le plus clair de mon temps libre à me divertir sans abus et dans le respect des biens et des choses.



A 37 ans après un tour du monde professionnel, et un divorce, j’ai repris ma vie à zéro



Mes compétences :

Gestion du stress

Communication bienveillante

Approche directe

Aisance relationelle

Prospection commerciale

Communication

Prise de parole

Empathie

Autonomie professionnelle

Gestion de projet

Gestion du risque

Analyser écouter réfléchir agir