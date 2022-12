FBC : Francis Besancenez Conseil



Educateur spécialisé Diplômé dEtat de formation, jai exercé mon métier auprès denfants et dadultes en situation de handicaps physiques, psychiques, mentaux en IME , IM Pro, FAHG, MAS, (7 ans) puis en Centre Educatifs auprès dadolescents (tes) en difficultés multiples. (15 ans)



Jai été ensuite cadre (chef de service (8 ans), Directeur-adjoint (9 ans)) dans trois Centres Educatif (Vesoul, Digne les Bains, Gray) ainsi que dans un centre familial et Maternel.



En parallèle, je suis aussi formateur-intervenant (IUT-IRTS) et membre de jurys des divers diplômes du secteur social et médico-social.



Jai aussi et tout au long de ma carrière effectué diverses formations pour alimenter et perfectionner ma pratique notamment auprès des enfants, des adolescents et des familles dont des formations en lien avec la médiation familiale, la résolution de conflit, le management et la régulation déquipe



J'ai proposé en fin de carrière de mettre mes compétences « en libéral » au service des familles qui rencontrent des problèmes déducation, sont en conflit, ou dont les enfants ou adolescents ont besoins de médiation ou lintervention dun professionnel parce quils « dérapent » dangereusement vers léchec scolaire, la prise de produits stupéfiants ou alcool, prennent des risques et se mettent en danger



Jintervenais au domicile, dans la rue, dans les établissements scolaires, en partenariat éventuels avec les services sociaux ou médicaux



aujourd'hui Je me recentre sur la formation :



Je me propose ainside poursuivre et étendre mes actions de formation au service des particuliers, mais aussi des établissements sociaux et médico-sociaux, en tant que formateur, analyste de la pratique, cadre de remplacement/.

Formateur

Spécialisé dans le secteur social et médico-social, je vous propose une collaboration accès sur des formations adaptées à votre établissement, vos professionnels et le public accueilli.

Vous définissez le thème dintervention (catalogue indicatif ci-dessous mais non exhaustif puisque je peux madapter à vos projets, besoins, idées de formation). Celui-ci est travaillé tant sur lapport théorique que pratique.



Adapté à la situation de votre terrain social, à laccompagnement de vos équipes, à la réalisation dobjectifs de travail et doutils finalisés.



Lors de notre première rencontre nous définissons les besoins de votre service, le temps de formation souhaité et possible. La formation peut être un stage de quelques jours sur un thème mais aussi une démarche suivie comprenant un temps dobservation-audit suivi dun compte rendu et dune proposition dintervention : soit un ou plusieurs stage de formation sur le thème de besoins définis ou dun ou plusieurs temps de travail avec léquipe de professionnels pour travailler le fonctionnement de léquipe et accompagner une démarche de formation, de changement, de projet

Exemple :

Le premier temps de formation contient la présentation et létat des lieux

Le deuxième temps de formation se consacre à la dispense déléments théoriques.

Le troisième temps est laccompagnement à la réalisation dobjectifs et doutils répondant à la situation propre de votre établissement

(Ce troisième temps nécessite un fractionnement dans lintervention pour laisser les professionnels travailler à la réalisation des outils)

La finalisation de lintervention seffectue comme un diagnostic des éléments mis en place par léquipe et une évaluation feedback.

Analyse des pratiques professionnelles

Consultant en analyse des pratiques professionnelles, jinterviens principalement dans le Grand Est (si les interventions sont regroupées sur une journée entière, je nai pas de limites) auprès des équipes des établissements suivant : IME, ITEP, IEM, FAM, MAS, FOYERS, ESAT, USLD, SESSAD, EHPAD, CCAS, CAMSP, CRA, SAVS



Pour contacter Francis Besancenez :

https://fb-conseil5.webnode.fr/contact/



Mes compétences :

Responsable

Rigoureux

Franchise

Formation professionnelle

Consultant