Ayuna CONTOLI

J'ai obtenu un Master 2 Recherche en Didactique du Français Langue étrangère en juillet 2015 à l'Université de la Sorbonne. Paris 3



Je bénéficie de six années d'expériences consécutives en tant que formatrice TIC et enseignante en français langue maternelle et langue étrangère au sein d'une structure associative privée qui est un centre agréé de formation labélisé P@T (Point d'accès à la Téléformation /FOAD)



J'ai été responsable pédagogique dans le cadre de différents programmes de formations



- Dans le cadre de la préparation des concours administratifs de catégorie C et B, j'occupais la fonction de responsable pédagogique et enseignante en français afin d'accompagner les personnes dans leur préparation aux épreuves de français pour les concours administratifs.

- Pour des groupes de 6 à 12 personnes, j'animais et j'enseignais des cours dans le domaine des nouvelles technologies (pack office, création de site web etc.) et je dispensais des cours de Français.

A ce titre, j'ai mis en place quatre parcours d'apprentissage de la langue française :



- Un parcours de remise à niveau en français (pour personnes natives)

- Un parcours de français langue étrangère (Niveau A1 et A2) selon le CECRL (Cadre européen commun de référence des langues) pour personnes étrangères.

- Un parcours d'alphabétisation

- Un parcours de lutte contre l'illettrisme. ( pour des publics natifs et migrants)



MASTER 2 Recherche DFLE (juillet 2015)

DAEFLE ( Diplôme d'aptitude à l'Enseignement du Français Langue étrangère)

Niveau Deug Lettres Modernes

Bac littéraire et théâtre.

CAP BEP commerce.

Formée à la Langue des Signes par le CESDA (Montpellier)

Thérapie par l'expression théâtrale de 1995 à 1998.

Formations en Sophrologie, relaxation et techniques de développement personnel



Mes compétences :

Musicienne chanteuse

Conteuse

ELearning

Développement personnel

Coaching

Responsable pédagogique