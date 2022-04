Juliette PASSEBOIS

Enseignant chercheur en marketing je m'intéresse aux problématiques liées à la gestion des organisations artistiques et culturelles tant dans mes enseignements que dans mes activités de recherche.



Je suis responsable de deux diplômes à l'IAE de Bordeaux (Université Bordeaux IV).

Un master 1 "MARKETING ET VENTE" (Bac+4)

Un master 2 "MANAGEMENT DES EQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET CULTURELS" (Bac +5)

Pour en savoir plus



Mes compétences :

marketing

Culture

tourisme