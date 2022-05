Thomas BAUR

Diplômé de Sciences Po et de lIAE de Bordeaux, j'ai rejoint Brunswick, cabinet international de conseil stratégique en communication corporate et financière, avec plus de douze années dexpérience au sein des directions de la communication de groupes internationaux : VINCI, EY puis Keolis, où j'étais directeur des relations médias et de le-réputation. Je conseille mes clients sur leurs enjeux de communication corporate et de communication digitale, ainsi que lors de situations de crise.

Intervenant extérieur, je dispense également un cours de Corporate Communications aux étudiants en management international de lIAE de Lille.