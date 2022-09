Sandrine DESGRIPPES

Experte dans le développement des ventes, dans l'industrie (Cosmétiques, BTP, Environnement, Automobile) et les services, j'ai acquis une solide expérience en tant que Directrice Commerciale.

Lors de mon de dernier poste, j'ai confirmé mon savoir-faire à élaborer et mettre en oeuvre des stratégies et plans d'actions appropriés en intégrant les différentes ressources de l'entreprise (Marketing/Ventes/ Production / Logistique). J'apporte ma conviction comme mon enthousiasme afin de professionnaliser les équipes, les accompagner au changement pour mener à bien les objectifs du business plan.