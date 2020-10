Bonjour à tous,



Je suis diplômée en Manager de la Stratégie Commerciale et aujourd'hui je mène une activité de vente et de distribution de produits malgaches (alimentaires et arts malagasy) sur toute la France.



Le site: http://www.menakely.com/



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation dans des domaines très variés. J'apprécie le travail en équipe, la collaboration avec les interlocuteurs externes et l'environnement multiculturel dans lequel j'évolue quotidiennement. En ce moment, je suis à la recherche d'une collaboration dans le domaine Administratif et Commercial, avec des postes à responsabilité. J'aime mettre en avant un produit ou un service. C'est un atout considérable pour avoir plus de visibilité pour une entreprise.



N'hésitez à venir vers moi si votre projet se complète au mien, je vous partagerai mes expériences et mes convictions pour que nous puissions travailler ensemble.



Je vous remercie d'avance.



Bien Cordialement,



Nathalie Karnezis



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Action commerciale

Réseaux sociaux

Community management

Internet

Responsable logistique

Achats

Négociation achats

Analyse des besoins

Gestion des stocks

Étude de marché

Sourcing

Webmarketing

Communication événementielle