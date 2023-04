Nathalie LEROY

INEXPAT accompagne les entreprises dans la gestion de la mobilité des ses collaborateurs.



INEXPAT est une entreprise à taille humaine, donc réactive et proche de ses clients. Grâce à nos partenaires et à notre offre complète, nous nous efforçons de répondre à toutes les préoccupations de nos clients.



INEXPAT vous propose une gamme complète de prestations pour la gestion de votre mobilité ou de celle de vos salariés.



De la recherche de logement aux formalités d'immigration, en provenance d'une autre région de France ou bien en impatriation, INEXPAT vous accompagne à chaque étape pour une mobilité réussie.



Le siège d'INEXPAT est basé en Ile de France. Notre connaissance de la région nous permet de conseiller au mieux les salariés que vous accueillez.



Notre réseau de partenaires vous garantit la possibilité d'une prise en charge dans toutes les régions de France et dans certaines villes d'Europe (Madrid, Londres...) et du monde (USA, Singapour...).



