Nathalie LOTTE

Compétences :

Coordination des projets de recette.

Élaboration de matrices de couverture de tests et des stratégies de tests

Mise en œuvre de Quality Center HP ALM

Mise en place des processus qualité de suivi anomalies

Élaboration des stratégies de test

Conception de tests, Exécution et suivi des anomalies



Autonomie / Capacité d'adaptation / Mobilité / Rigueur



Secteurs d'activité : La Défense / Assurances crédits / Grande Distribution / Telecom & Media

Techniques :

- Environnements et outils de test : JIRA / Mantis / HP ALM / SoapUI / SQUASH

- Méthode : cycle en V et mode Agile

- Langages : XML / SQL



Mes compétences :

Jira

XML

Encadrement

Stratégie

Mantis

HP Quality Center

ALM

SQL

Coordination de projets

REQB

ISTQB

HP ALM